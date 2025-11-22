Galatasaray’ın rakibi zirvede geliyor

Galatasaray, Union St. Gilloise’yi ağırlayacak

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde 25 Kasım’da ağırlayacağı Union St. Gilloise, Belçika Ligi’nde rahat kazandı.

Alt sıralarda yer alan Cercle Brugge karşısında 41. dakikada Promise Akinpelu ve 78’de Raul Alexander Florucz’un golleriyle 2-0 galip gelen ev sahibi, 15 haftada 11 galibiyet ve 36 puanla zirvedeki yerini korudu.

Union St. Gilloise, deplasmanda 3-1’lik PSV Eindhoven galibiyetiyle başladığı Şampiyonlar Ligi’nde evinde Newcastle United’a ve Inter’e 4-0 yenilip deplasmanda Atletico Madrid’e de 3-1 kaybetti.

Galatasaray ise Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1’lik yenilgiyle çok kötü başladığı Devler Ligi’nde Liverpool’u 1-0, Bodo Glimt’i 3-1, deplasmanda Ajax’ı ise 3-0 mağlup etti.