Bayern Münih panzer gibi

Bayern Münih 17 dakikada 2-0 geriye düştü
Almanya Ligi’nde lider Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü Freiburg karşısında 6-2 galip geldi.
Teknik direktör Vincent Kompany’nin öğrencileri sahalarında ağırladıkları Freiburg karşısında 12. dakikada Yuito Suzuki ve 17’de Johan Manzambi’nin gollerine engel olamadı.
22’de Michael Olise’nin asistinde Lennart Karl farkı bire indirdi. 45’te Lennart Karl’ın asistinde Michael Olise skoru 2-2 yaptı.
55’te Michael Olise’nin asistinde Dayot Upamecano skoru 3-2’ye getirirken 60’da Harry Kane bu sezon ligde 11 maçta 14 gole ulaştı: 4-2
78’de Nicolas Jackson farkı üçe yükseltti. 84’te Michael Olise, Bayern’in 6. golünü kaydetti: 6-2
Bu sonuçla Bayern Münih, 11 haftada 10. kez kazanırken 31 puanla liderliğini sürdürdü.
Diğer sonuçlar şöyle:
Augsburg-Hamburg: 1-0
(Anton Kade 76)
Wolfsburg-Bayer Leverkusen: 1-3
(Denis Vavro 57 / Jonas Hofmann 9, Edmond Tapsoba 24, Malik Tillman 33)
Heidenheim-Borussia Mönchengladbach: 0-3
(Kevin Diks 45 pen, Haris Tabakovic 55, Shuto Machino 76)
Borussia Dortmund-Stuttgart: 3-3
(Emre Can 34 pen, Maximilian Beier 41, Adeyemi 89 / Deniz Undav 47, 71 ve 90+1)