Guardiola: Ben Filistinliyim

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın Filistin’de yaşananlara ilişkin açıklamaları futbol gündeminin dışına taşan bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Manchester Yahudi Temsilciler Konseyi’nin “futbola odaklanmalı” çağrısına karşılık veren Guardiola, Liverpool maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sorulara açık ifadelerle yanıt verdi ve görüşlerini savundu.

Konseyin açıklaması tartışma başlattı

Filistin’e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Guardiola için Manchester Jewish Representatives Council tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda tanınan kişilerin kullandıkları dile dikkat etmesi gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Pep Guardiola bir futbol menajeri. İnsani görüşleri iyi niyetli olsa da futbola odaklanmalı. Dünyanın dört bir yanında Yahudilerin maruz kaldığı saldırılar göz önüne alındığında, kamuoyuna mal olmuş kişilerin kelime seçimlerine dikkat etmelerini defalarca istedik.”

Bu açıklama, spor dünyasında teknik direktörlerin ve futbolcuların siyasi ya da insani konularda görüş açıklayıp açıklamaması gerektiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Guardiola’dan basın toplantısında sert yanıt

Liverpool karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında aynı konu hakkında soruları yanıtlayan Guardiola, “Futbola odaklan, küresel konulara girme, şundan bahsetme, bundan bahsetme diyorlar. Dünya sessiz kalıyor. Dünya bunu istiyor değil mi? Sessiz ol, hiçbir şey söyleme… Bence tam tersi ama neyse durum bu. Ben tarafsız değilim, ben Filistinliyim. Dürüst olmak gerekirse, özel bir şey söylemedim. Kendi kendime düşündüm: Sadece bir teknik direktör olduğum için neden hissettiklerimi ifade etmeyeyim ki? Yani katılmıyorum ama tüm görüşlere kesinlikle saygı duyuyorum. Temelde söylediğim şey, dünyada şu anda çok fazla çatışma olduğu. Kaç tane? Çok fazla değil mi? Hepsini kınıyorum. Her birini. Masum insanlar öldürüldüğünde, hepsini kınıyorum” dedi.