Fenerbahçe, Alanya’da geriden gelip kazandı

Fenerbahçe şoka uğradı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray‘ın kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe‘nin Alanyaspor deplasmanında kazanması ve puan farkını bire düşürmesi öngörülüyordu.

Fenerbahçe bunu gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Florent Hadergjonaj sert bir şutla kaleci Ederson’u kapattığı köşeden avladı: 1-0

9’da Anderson Talisca skora dengeyi getirdi: 1-1.

Alanyaspor, 27. dakikada ikinci golünü buldu: 2-1

Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj’in kornerini kafayla ağlara gönderdi.

52’de ara transferde Samsunspor’dan alınan Anthony Musaba skoru eşitledi ve yeni takımında siftah yaptı: 2-2

78’de Anderson Talisca kendisinin ikinci, Fenerbahçe’nin golünü kaydetti: 2-3

Bu arada Kanarya’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta sahasında ağırlayacağı Aston Villa sahasında Everton’a 1-0 yenilerek, lider Arsenal ile puan farkını 4’e indirme ve ikinci sıraya çıkma şansını kaçırdı ve İngiltere Premier Lig’de zirve yarışında büyük yara aldı.

Alanyaspor böyle yıktı – Video