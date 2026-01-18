FutbolEn Son HaberlerSporTürkiyeVideo

Fenerbahçe, Alanya’da geriden gelip kazandı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında berabereGalatasaray ile puan farkını 1'e düşürme şansını tepti

Fenerbahçe şoka uğradı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray‘ın kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe‘nin Alanyaspor deplasmanında kazanması ve puan farkını bire düşürmesi öngörülüyordu.

Fenerbahçe bunu gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Florent Hadergjonaj sert bir şutla kaleci Ederson’u kapattığı köşeden avladı: 1-0

9’da Anderson Talisca skora dengeyi getirdi: 1-1.

Alanyaspor, 27. dakikada ikinci golünü buldu: 2-1

Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj’in kornerini kafayla ağlara gönderdi.

52’de ara transferde Samsunspor’dan alınan Anthony Musaba skoru eşitledi ve yeni takımında siftah yaptı: 2-2

78’de Anderson Talisca kendisinin ikinci, Fenerbahçe’nin golünü kaydetti: 2-3

Bu arada Kanarya’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta sahasında ağırlayacağı Aston Villa sahasında Everton’a 1-0 yenilerek, lider Arsenal ile puan farkını 4’e indirme ve ikinci sıraya çıkma şansını kaçırdı ve İngiltere Premier Lig’de zirve yarışında büyük yara aldı.

Alanyaspor böyle yıktı – Video

 

 

