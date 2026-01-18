Fenerbahçe, Alanya’da geriden gelip kazandı
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında berabereGalatasaray ile puan farkını 1'e düşürme şansını tepti
Fenerbahçe şoka uğradı
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray‘ın kendi sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmasının ardından Fenerbahçe‘nin Alanyaspor deplasmanında kazanması ve puan farkını bire düşürmesi öngörülüyordu.
Fenerbahçe bunu gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Florent Hadergjonaj sert bir şutla kaleci Ederson’u kapattığı köşeden avladı: 1-0
9’da Anderson Talisca skora dengeyi getirdi: 1-1.
Alanyaspor, 27. dakikada ikinci golünü buldu: 2-1
Gaius Makouta, Florent Hadergjonaj’in kornerini kafayla ağlara gönderdi.
52’de ara transferde Samsunspor’dan alınan Anthony Musaba skoru eşitledi ve yeni takımında siftah yaptı: 2-2
78’de Anderson Talisca kendisinin ikinci, Fenerbahçe’nin golünü kaydetti: 2-3
Bu arada Kanarya’nın UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ocak’ta sahasında ağırlayacağı Aston Villa sahasında Everton’a 1-0 yenilerek, lider Arsenal ile puan farkını 4’e indirme ve ikinci sıraya çıkma şansını kaçırdı ve İngiltere Premier Lig’de zirve yarışında büyük yara aldı.
Alanyaspor böyle yıktı – Video