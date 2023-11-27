Seçil Erzan: “MİT Başkanı’nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun.” dediler

Yaşanan fon dolandırıcılığında her gün yeni bir bilgi ve ayrıntı ortaya çıkıyor. Futbolculardan ve teknik direktörlerden milyonlarca dolar toplayan Levent Deniz Bank Şube Müdürü Seçil Erzan, Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “MİT Başkanı’nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun?” dedi.

Hürriyet’teki habere göre; Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir’le girdiği para ilişkisini anlatan Erzan, şu ifadeleri kullandı:

Seçil Erzan: “Fırat Özdemir ‘MİT Başkanı’nı tanıyorum. Neden kaçmıyorsun.’ dediler

“Semih Kaya’dan fon adıyla 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen Semih Kaya’dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya’ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir, ‘Senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum’ diyerek beni sürekli tehdit etti.”

Seçil Ercan’ın Arda Turan için de, “Kendisi bana bu süreçte en insanca davranan kişilerdendir. Arda Turan toplamda bana 13 milyon 900 bin dolar parayı parça parça olacak şekilde teslim etmiştir. Ben kendisine 6 milyon 400 bin dolar parayı geri ödedim ancak geri kalan parayı ödemedim. Arda Turan’dan aldığım bu paraların bir kısmını dışarıda, bir kısmını da bankada elden teslim aldım” dediği belirtildi.

Vurgunda dolandırılan isimlerin ve toplanan para miktarının yer aldığı liste şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Seçil Erzan’a yöneltilen “Fatih Terim’den fon sebebiyle para aldın mı” sorusu yöneltildi.

Seçil Erzan “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında bu zamana kadar para almadım” dedi.

“FATİH TERİM’LE İLGİLİ USÜLSÜZLÜK YAPMADIM”

2012’den bu yana Fatih Terim’in tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendiğini söyleyen Seçil Erzan, “Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih Terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlem yaptım ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım.

Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever” ifadelerini kullandı.

BUSE TERİM KUZENİ ÜZERİNDEN PARA YATIRDI

Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile para konusunda hiç görüşmediğini söyleyen Seçil Erzan, şu bilgileri verdi: “Kendisi ile kuzeni Terim Arıcan üzerinden iletişim kurdum. Buse Terim’den tam olarak ne kadar para aldığımı hatırlamıyorum ancak 200 bin dolar civarı para aldığımı hatırlıyorum. Sonrasında kuzeni Terim Arıcan’da bana 50 bin dolar daha para vermiştir. Bu parayı geri ödeyemedim. Bütün paraları bana Terim Arıcan teslim etti. Terim Arıcan bana bu paraları bankada odamda bizzat teslim etti.”

“MÜFİT ERKASAP’IN EŞİ DE FONA GİRMEK İSTEDİ AMA PARASI YOKTU”

Odatv’de yer alan habere göre; Seçil Erzan ifadesinde yıllardır Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Müfit Erkasap’ın eşi Nur Erkasap’ın da fona dahil olmak istediğini ancak nakit parası olmadığı için katılamadığını söyledi.

Seçil Erzan şunları söyledi:

“Nur Erkasap fon vaad ettiğim kişilerdendir. O da fona para yatırmak istiyordu ancak nakit parası yoktu. Nur Erkasap Müfit Erkasap’ın eşi, Fatih Terim’in de çok yakın aile dostudur. Ancak Nur Erkasap’tan nakit para hiç almadım.”

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