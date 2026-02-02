Fransız efsane Kante, Fenerbahçe’de

Kante, Fenerbahçe’yi seçti

Fenerbahçe, ara transferin 6 Şubat’ta sona erecek olmasını göz önünde bulundurarak kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı N’Golo Kante transferini bitirdi.

Yönetim, 34 yaşındaki futbolcu için, Al-İttihad ile 5 milyon Euro bonservis artı Youssef En Nesyri takası konusunda anlaşmaya vardı.

Faslı forvet oyuncusu Youssef En Nesyri, Temmuz 2024’te 19.5 milyon Euro ile en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’de 78 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

N’Golo Kante ise 2023’te Chelsea ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından transfer olduğu Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında 107 maçta oynayıp 10 gol attı.

Deneyimli Fransız ön libero ise yıllığı 4 milyon Euro’dan 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bu arada kiralık geldiği Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Jhon Duran‘ın bugün Tottenham, Leeds United, Nottingham Forest ve Zenit’ten birine transfer olacak

Yönetimin En Nesyri’nin yerine Suudi Arabistan’da Al Hilal formasıyla 21 karşılaşmada 7 gol atan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez’i transfer etmesi bekleniyor.

Kante’den futbol şov – Video