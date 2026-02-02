Cristiano Ronaldo sistemi kilitledi!

Cristiano Ronaldo maça çıkmadı!

Suudi Arabistan Ligi’nde transfer bu gece sona erecek.

Al Nassr’ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, transferde kendi kulübünün kısıtlandığını, Al Hilal’in ise kollandığını öne sürerek rest çekti.

41 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Al Nassr’ın bugünkü Al Riyadh maçına çıkmadı.

Al Nassr karşılaşmayı 40. dakikada Sadio Mane’nin attığı golle deplasmanda 1-0 kazandı.

Ronaldo’nun müdahalesinin ardından süreç değişti; Karim Benzema’nın Al Hilal’e, Youssef En-Nesyri’nin Al Ittihad’a ve N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transferleri şu an için askıya alındı ve tüm transferler beklemeye geçmiş durumda.

Suudi Arabistan Prensi Mohamed Bin Salman’ın devreye girmesiyle ülkede futbol adeta dondu.

İlerleyen saatlerde, Youssef En Nesyri, N’Golo Kante’nin transferlerinin gerçekleşmesi çıkmaza girdi.

Bu arada Al Nassr’ı çalıştıran Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un “Şartlar böyle devam ederse ben gideceğim” dediği Ronaldo’nun da Sporting Lizbon ve PSV Eindhoven ile temasa geçtiği öne sürülüyor.

Ronaldo’nun sözleşmesinde, Portekizli yıldızın Haziran 2026’da kullanabileceği ve Al Nassr’dan ayrılmasını sağlayan bir fesih maddesi bulunuyor. Avrupa’dan ve Kuzey Amerika’dan kulüpler bu durumla ilgileniyor.

Ronaldo’dan 43 gol – Video