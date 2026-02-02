Acun Ilıcalı zor kurtardı

Acun Ilıcalı’nın ikinci kulübü Maribor
Slovenya Ligi’nde eski Galatasaraylı Albert Riera’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Celje, Maribor ile 3-3 berabere kaldı.
İş insanı Acun Ilıcalı’nın İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City dışında sahibi olduğu Maribor, karşılaşmanın 35. dakikasında Oscar Zambrano’nun golüyle 1-0 öne geçti.
Celje, 55’te Nikita Iosifov ve 57’de eski Eyüpsporlu Svit Seslar’ın golleriyle 2-1 üstünlüğü yakaladı.
64’te David Pejicic skoru 2-2 yaparken lider Celje, 78’de Armandas Kucys ile 3-2’yi buldu.
90+2’de Jan Repas’ın penaltısıyla maç 3-3 sona erdi.
Ligde en yakın rakibi Koper’in 12 puan önünde lider olan Celje’de son maçına çıkan teknik direktör Albert Riera, artık Alman ekibi Eintracht Frankfurt’u çalıştıracak.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor ise 32 puanla lider Celje’nin 12 puan gerisinde 3. sırada.