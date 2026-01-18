Trabzonspor’un kurtarıcısı Muçi
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında, Beşiktaş'tan kiralık Ernest Muçi'nin 90+1'deki golüyle 3 puanı aldı
Trabzonspor’u Muçi taşıyor
Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Trabzonspor, Kocaelispor’a konuk oldu.
Karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi yeşil-siyahlılar öne geçti.
Tayfur Bingöl‘ün son çizgiden kale önüne ortasında Bruno Petkovic skoru 1-0 yaptı.
44’te Olaigbe’nin penaltı noktasının sağına yaptığı ortada Felipe Augusto kafayla durumu 1-1’e getirdi.
90+1’de Ernest Muçi ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla skoru 2-1’e taşıdı ve Beşiktaş’tan kiralık geldiği bordo-mavililerde son 6 maçında 8 gole ulaştı.
Bugün oynanan bir diğer karşılaşmada Kasımpaşa, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Gençlerbirliği ile Samsunspor ise 1-1 berabere kaldı.
Konuk ekip Marius Mouandilmadji’nin 38. dakikadaki golüyle öne geçse de 60’ta Sekou Koita skora dengeyi sağladı.
1-2
KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR
STAT: TURKA Kocaeli Stadyumu
HAKEMLER: Adnan D. Kayatepe, Çağlar Uyarcan, Mehmet E. Tuğral, Abdullah Buğra Taşkınsoy
GOLLER: Bruno Petkovic (Dk. 18) / Felipe Augusto (Dk. 44), Ernest Muçi (Dk. 90+1)
SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl / Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi
KOCAELİSPOR: Jovanovic (Dk. 46 Gökhan Değirmenci) – Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 57 Balogh), Haidara – Linetty (Dk. 90 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl – Agyei (Dk. 79 Can Keleş), Rivas, Churlinov (Dk. 46 Show) – Petkovic
TRABZONSPOR: Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 86 Cihan Çanak) – Folcarelli, Oulai (Dk. 87 Nwakaeme) – Zubkov, Ernest Muçi (Dk. 90+4 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk. 81 Bouchouari) – Felipe Augusto