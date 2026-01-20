Kim Jong-Un düğmeye bastı: Yang Sung Ho görevden alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, bir fabrikanın modernizasyon sürecini yerinde incelediği denetimde sert mesajlar verdi. “Ryongsong Makine Kompleksi” adlı fabrikaya giden Kim, birinci etabı tamamlanan modernizasyon projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, denetim sırasında yaptığı konuşmada modernizasyon sürecinde yaşanan sorunların “insan kaynaklı” olduğunu savunarak, “sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler” nedeniyle projenin zorluklarla karşılaştığını söyledi. Kim, bu açıklamalarının ardından Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho’yu görevden aldığını duyurdu.

Kim Jong-Un’dan işçilere teşekkür, yönetime sert eleştiri

Kim Jong-Un’un, modernizasyon çalışmaları ve fabrika içindeki makine üretim süreçlerinde görev alan işçi ve mühendislere özverili çalışmaları için teşekkür ettiği aktarıldı. Kim, projenin önemini sadece bir fabrikanın yenilenmesi üzerinden değil, üst düzey kadroların Kore İşçi Partisi’nin (WPK) kararlarına yaklaşımı üzerinden de değerlendirdi.

Kim, “İlerlemeyi engelleyen kökleşmiş sorumsuzluk ve bireysel korumacılık anlayışına ağır bir darbe vurulması gerekmektedir” dedi.

“İnsan kaynaklı karışıklıklar yaşandı, ekonomik kayıplar oluştu”

Kuzey Kore lideri, mevcut ekonomik yönetim kadrolarının ülke sanayisini teknolojik olarak geliştirme konusunda yetersiz kaldığını savundu. Kim’in eleştirileri, modernizasyon projesindeki gecikmelerin ve kayıpların doğrudan yöneticilere bağlanmasıyla dikkat çekti.

Kim Jong-Un’un, “Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaşmış, insan kaynaklı gereksiz karışıklıklar yaşanmış ve önemli ekonomik kayıplar oluşmuştur” dedi.

Yang Sung Ho azledildi

Kim: yenilgiye, sorumsuzluğa ve pasifliğe alışmış anlayışlardan kurtulmanın gelişimin şartı olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho’yu görevden aldığını açıkladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, kararın modernizasyon projesindeki sorunlarla bağlantılı olduğu aktarıldı.

“Bürokrasiye sert uyarı” yorumu

Uzmanlar, söz konusu modernizasyon projesinin iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin 8. Kongresi’nde Kim Jong-Un tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, görevden alma kararının bürokratik kadrolardaki yetersizliğe karşı sert bir uyarı olarak yorumladı. Kim’in bu adımla aynı zamanda kendisine yönelik sadakati artırmayı hedeflediği de değerlendirmeler arasında yer aldı.

