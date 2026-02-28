ABD İran Savaşı! Sivil hedefler vuruldu

ABD İran Savaşı’nda tansiyon yükseliyor

ABD İran Savaşı‘nda Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrı yapan İran Dışişleri Bakanlığı: Sivil hedefler vuruluyor, saldırganlar pişman olacak

İsrail ile ABD’nin nükleer müzakerelerin ortasında düzenlediği hava saldırılarına tepki gösteren İran Dışişleri, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne acilen harekete geçme çağrısı yaptı

ABD-İran Savaşı ile ilgili açıklamada, BM Şartı’nın öz savunma hakkına ilişkin 51. maddesine de atıf yapıldı:

“Bu sabahki saldırılar ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini, savunma altyapısını, çeşitli şehirlerdeki askeri olmayan yerleri hedef aldı.

ABD ve Siyonist rejimin yenilenen askeri saldırganlığı, uluslararası hukukun ve BM Şartı’nın ihlali.

İran bu saldırganlığı uluslararası barış ve güvenliğin açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kararlı bir şekilde karşılık verme meşru hakkını saklı tuttuğunu vurgulamaktadır.

Silahlı kuvvetler ülkeyi savunmaya tamamen hazır ve saldırganların eylemlerinden pişman olmalarını sağlayacak.

İran’ın cevabı kararlı olacak ve saldırganlar düşmanca eylemlerinden pişmanlık duyacak.”

İran haber ajansı: “Bir ilkokul ABD-İsrail saldırısında hedef alındı. En az 5 çocuk hayatını kaybetti”

İran, Abu Dabi’yi füzeyle vurdu – Video