Trabzonspor’dan beklenmedik kayıp
Trendyol Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı
Trabzonspor altın değerinde iki puan bıraktı
Trendyol Süper Lig’de son iki maçını kazanan ve üçüncü sıraya oturarak zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi kırmızı-beyazlılar, 43. dakikada Van De Streek’in golüyle öne geçti.
53’te konuk ekipten Nijeryalı forvet oyuncusu Paul Onuachu penaltıdan skora dengeyi getirdi: 1-1.
81’de Paul Onuachu bu kez penaltı kaçırdı.
Ligde aynı saatte oynanan bir diğer mücadelede Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanında 90+2’de Kouadou Jaures Assoumou’nun golüyle 1-0 kazandı.
1-1
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken, Atilla Karaoğlan (VAR)
GOLLER: Van de Streek (Dk. 43) / Paul Onuachu (Dk. 53 pen.)
KAÇAN PENALTI: Paul Onuachu (Dk. 81)
SARI KARTLAR: Samuel Ballet / Mustafa Eskihellaç, Umut Nayir
ANTALYASPOR: Julian – Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal – Soner Dikmen – Samuel Ballet (Dk. 90+2 Doğukan Sinik), Saric (Dk. 69 Jesper Ceesay), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 86 Lautaro Giannetti)- Van de Streek (Dk. 86 Yohan Boli)
TRABZONSPOR: Onana – Pina, Nwaiwu, Batagov, Lövik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç) – Oulai, Folcarelli – Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Ernest Muçi (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Anthony Nwakaeme) – Onuachu
Antalyaspor böyle öne geçti – Video