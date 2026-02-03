Anadolu Efes sonunda güldü

Anadolu Efes kötü gidişe “Dur” dedi

Anadolu Efes, EuroLeague’in 26. haftasında sahasında Valencia ile karşılaştı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada temsilcimiz, ilk periyodu 33-12, önde tamamladı.

Saben Lee ilk çeyrekte attığı 10 sayıyla maça hızlı bir giriş yaptı.

İkinci çeyrek ev sahibi ekibin 57-46 üstünlüğüyle sonuçlandı.

84-64 biten üçüncü çeyrekte farkı artıran lacivert-beyazlılar, final periyoduna 20 farklı üstünlükle girdi.

Son periyotta da kontrolü bırakmayan Anadolu Efes, parkeden 107-90’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Efes, EuroLeague’deki 9 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve ligdeki 7. galibiyeti aldı.

Ercan Osmani bulduğu 20 sayıyla Efes’in maçtaki en skorer oyuncusu oldu.

Deplasman ekibinde Nathan Reuvers’in 30 sayısı galibiyete yetmedi.

İstanbul ekibi, bu maçla birlikte EuroLeague’de bu sezon ilk kez 100 sayı barajını aştı.

EuroLeague’de Efes, bu sezon en yüksek skor bulduğu karşılaşmayı 99 sayıyla bitirmiş ve ASVEL’e deplasmanda mağlup olmuştu.

Temsilcimiz EuroLeague’deki sonraki maçına 6 Şubat Cuma günü evinde Zalgiris’e karşı çıkacak.