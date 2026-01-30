UEFA’dan gelirimiz 66.7 milyon Euro!

UEFA’dan 3 ekibimize önemli katkı

Temsilcilerimizden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, UEFA organizasyonlarında lig aşamasından bir üst tura çıkmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, play-off turunda İtalya’nın Juventus takımı ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi’nde ise Fenerbahçe, yine play-off turunda İngiltere’nin Nottingham Forest ekibi ile kapışacak.

Çok uzun bir aradan sonra Avrupa macerasına Konferans Ligi ile atılan Samsunspor ise play-off’ta Makedonya’dan Shkendija takımı ile eşleşmişti.

Genel puan sıralamasında ülkemizin yükselmesini sağlayan 3 takımımız, önemli miktarda para ödülü de elde etti.

Galatasaray, şu ana kadar Şampiyonlar Ligi’nden para ödülü olarak 38.8 milyon Euro’yu kasasına koydu.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nden 20.4 milyon Euro para ödülü kazandı.

Samsunspor’un Konferans Ligi’nden sadece para ödülü olarak elde ettiği gelir 7.5 milyon Euro oldu.

Böylece üç kulübümüzün Türk futbol ekonomisine şu ana kadar kazandırdığı toplam rakam 66.7 milyon Euro’ya (yaklaşık 3.5 milyar TL) ulaştı.

Üç takımımız turu geçmesi durumunda bu rakam 80 milyon Euro’nun üzerine çıkacak.

