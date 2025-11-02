Fenerbahçe’den tarihi geri dönüş!

Derbiye etkili başlayan Beşiktaş, 5. dakikada El Bilal Toure’nin kafa golüyle öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cerny’nin ortasında iyi yükselen Toure, topu köşeden ağlarla buluşturdu. 22. dakikada Emirhan Topçu’nun kaptığı topla başlayan atakta Cerny’nin pasında topu önünde bulan Emirhan, yerden düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Bu gollerle siyah-beyazlılar kısa sürede 2-0’lık üstünlük yakaladı.

Orkun kırmızı kartla oyundan atıldı

26.dakikada Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, kendi yarı sahasında Alvarez’e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. VAR uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, kartı kırmızıya çevirdi. Aynı dakikada teknik direktör Sergen Yalçın da sert itirazları nedeniyle tribüne gönderildi. Beşiktaş bu dakikadan itibaren sahada hem kaptanını hem hocasını kaybetti.

Fenerbahçe farkı eritti, dengeyi yakaladı

32.dakikada Fenerbahçe kornerden gol buldu. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda top savunmadan sekip İsmail Yüksek’in önünde kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu’nun bacaklarının arasından ağlara gönderdi. Bu gol Fenerbahçe’nin Beşiktaş filelerine attığı 500. gol olarak kayıtlara geçti.

45+3. dakikada ise Asensio sahneye çıktı. Sağdan gelişen atakta Nene’nin ortasında Ndidi’den sıyrılan İspanyol oyuncu, net bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda tempo düşmedi

48.dakikada Rafa Silva’nın sağ çaprazdan vuruşunda Ederson gole izin vermedi. 49. dakikada İsmail Yüksek’in sert şutu Ersin’den döndü. 65. dakikada Asensio’nun kullandığı köşe vuruşunda Alvarez’in şutu Gökhan Sazdağı tarafından çizgiden çıkarıldı. 66. dakikada Skriniar’ın yerden vuruşu direğin yanından auta gitti.

Duran sahneye çıktı, geri dönüş tamamlandı

83.dakikada savunmadan çıkarken Emirhan Topçu’nun uzaklaştırmak istediği topa Duran müdahale etti. Kolombiyalı forvet, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara göndererek Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Bu gol, derbide geri dönüşü tamamladı ve skor 3-2 oldu.

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü

Maçın son anlarında sarı kart gören İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Bu sezon Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında da sarı kart gören milli oyuncu, önümüzdeki hafta Zecorner Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe farkı 4’e indirdi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı bu mağlubiyetle son beş maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında kazandıktan sonra Gençlerbirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmalarında puan kaybetti.

Fenerbahçe ise 25 puana yükselerek namağlup unvanını korudu ve lider Galatasaray’la arasındaki farkı 4 puana indirdi.

