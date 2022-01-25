Twitter’da Fatma Girik Paylaşımları

Twitter’da Ne Oldu? Twitter’da bugün gündem ünlü sanatçı Fatma Girik’ti. Sevenleri Fatma Girik ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Dikkati çeken Fatma Girik paylaşımları;

1976 yılında yaklaşık 2000 annenin katıldığı ilk büyük “Evlat Acısına Son” Mitingi. Halkın sanatçıları Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray, Müjde Ar .. Seni unutmayacağız mavi gözlü dev kadın.. #FatmaGirik

1976 yılında yaklaşık 2000 annenin katıldığı ilk büyük

"Evlat Acısına Son" Mitingi.

Halkın sanatçıları Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Filiz Akın, Fatma Girik, Türkan Şoray, Müjde Ar .. Seni unutmayacağız mavi gözlü dev kadın..#FatmaGirik pic.twitter.com/wZIDH6EzHU — íӀƘղմɾ (@Turkuaz00_) January 24, 2022

1977, Ankara. Fatma Girik, Türkan Şoray, Mevlüt Ekinci ve Fikret Hakan, Anıtkabir ziyaretinde… Ruhun şad olsun #FatmaGirik

1977, Ankara. Fatma Girik, Türkan Şoray, Mevlüt Ekinci ve Fikret Hakan, Anıtkabir ziyaretinde… Ruhun şad olsun #FatmaGirik 🙏🏻 pic.twitter.com/83NA8E3O2p — Koskoca Mazi (@GozumdeCanlanir) January 24, 2022

4 Yapraklı Yoncanın birisi daha ayrıldı aramızdan

4 Yapraklı Yoncanın birisi daha ayrıldı aramızdan Mekânı cennet olsun “Cennet Gözlü Kadın”. Filiz Akın ve Türkan Şoray‘a sağlıklı bir ömür dilerim. ( Hülya Koçyiğit zaten bizim için yaşarken ölmüştü ) #FatmaGirik



4 Yapraklı Yoncanın birisi daha ayrıldı aramızdan 🙏 Mekânı cennet olsun "Cennet Gözlü Kadın". Filiz Akın ve Türkan Şoray'a sağlıklı bir ömür dilerim. ( Hülya Koçyiğit zaten bizim için yaşarken ölmüştü ) #FatmaGirik pic.twitter.com/qPBSk3pAqz — Selcuk (@FreeLubnatsi) January 24, 2022

Türkan Şoray ve arkada Kemal Sunal ve Tarık Akan #FatmaGirik Tarık Akan a selam götür bizden.

1 mayıs işçi bayramı Taksim/ İstanbul 1977 en önde Fatma Girik hoparlör elinde olup marş söyleyen arkada Kadir İnanır onun arkasında Türkan Şoray ve arkada Kemal Sunal ve Tarık Akan #FatmaGirik Tarık Akan a selam götür bizden.

1 mayıs işçi bayramı Taksim/ İstanbul 1977 en önde Fatma Girik hoparlör elinde olup marş söyleyen arkada Kadir İnanır onun arkasında Türkan Şoray ve arkada Kemal Sunal ve Tarık Akan ❤️❤️❤️ #FatmaGirik Tarık Akan a selam götür bizden pic.twitter.com/j6uLbpncVm — Serdar Sözen (@ssozen42) January 24, 2022

Mustafa Hoş: Bu fotoğraflar çekildiğinde Zonguldak’ta muhabirdim. madenciler destek ve dayanışma ile moral buluyorlardı. Uğur Mumcu, Şemsi Denizer ve Fatma Girik ve İlhan Selçuk. Binlerce insan “Çankaya’nın şişmanı işçi düşmanı. gemileri yaktık geri dönüş yok” diyordu.