Fenerbahçe’nin rakibi İngiltere’den

Fenerbahçe ilk maçını İstanbul’da oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçında FCSB (Steaua Bükreş) ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sonuçla lig aşamasını 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamlayan sarı-lacivertliler 12 puanla adını 19. sıradan play-off turuna yazdırmıştı.

Temsilcimiz yeni statüyle çekilecek kurayla İngiltere’den Nottingham Forest ya da Çekya’dan Viktoria Plzen ile eşleşecekti.

Fenerbahçe, eski milli futbolcumuz İlhan Mansız’ın çektiği kurayla play-off turunda İngiltere’den Nottingham Forest’ın rakibi oldu.

603 milyon Euro ile UEFA Avrupa Ligi’nin en pahalı takımı olan Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig’de 17. sıra ile kümede kalma mücadelesi veriyor.

Kırmızı-beyazlılar, ligde 1 Şubat’ta kendi sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.

Domenico Tedesco’nun öğrencileri turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Real Betis veya Midtjylland ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde Kanarya kuraya seri başı olarak katılamayacağı için ilk maçı evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat, rövanşları ise 26 Şubat’ta oynanacak.

Play-off turundaki diğer eşleşmeler şöyle:

Lille-Kızılyıldız

Panathinaikos-Viktoria Plzen

PAOK-Celta

Ludogorets-Ferencvaros

Celtic-Stuttgart

Dinamo Zagreb-Genk

Brann-Bologna