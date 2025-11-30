Göztepe kafayı çalıştırdı

Göztepe ikinci yarıda çok farklı
Trendyol Süper Lig’de Göztepe, 1-0 geriye düştüğü Antalyaspor deplasmanında 2-1 galip geldi.
40. dakikada Ramzi Safuri’nin ortasına iyi yükselen Veysel Sarı kafayla Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi.
48’de Taha Altıkardeş, Efkan Bekiroğlu’nun ortasını sert bir kafayla filelere gönderdi ve skora dengeyi getirdi.
52’de Juan, soldan Cherni’nin ortasında şık bir kafayla deplasmanda Göztepe’yi 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Göztepe bu sonuçla son 4 maçta 3. galibiyetini alırken 14 maçta 26 puana ulaştı.
Sekizinci mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.
1-2
ANTALYASPOR-GÖZTEPE
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar, Özgür Yankaya (VAR)
GOLLER: Veysel Sarı (Dk. 40) / Taha Altıkardeş (Dk. 48), Juan (Dk. 52)
SARI KARTLAR: Heliton, Janderson
ANTALYASPOR: Abdullah – Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Samet – Ceesay, Paal (Dk. 86 Van De Streek) – Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Poyraz Yıldırım), Safuri (Dk. 56 Giannetti), Storm (Dk. 71 Saric) – Boli
GÖZTEPE: Lis – Taha, Heliton, Bokele – Arda Okan (Dk. 90+2 Ogün Bayrak), Dennis (Dk. 90+2 Ahmet İldiz), Miroshi, Cherni (Dk. 90+2 İsmail Köybaşı) – Efkan (Dk. 75 Olaitan) – Juan (Dk. 89 Santos), Janderson