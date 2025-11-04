Leroy Sane meydan okudu

Leroy Sane, Kicker dergisine röportaj verdi

Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transfer ettiği Alman Yıldız Leroy Sane, İlkay Gündoğan’dan sonra Kicker dergisine röportaj veren ikinci oyuncu oldu. Sorulara samimi cevaplar veren Sane’nin Kicker röportajının tamamını aşağıdaki satırlarda okuyabilirsiniz (Röportajı çeviren Hüseyin Özkök’e özel teşekkür)

Leroy Sane: Galatasaray, dünya çapında tanınan, büyük planları olan büyük bir kulüp.

Leroy Sane, yaz aylarında sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer oldu. Kicker dergisine yaptığı ilk değerlendirmelerini ve Bayern Münih’ten ses getiren ayrılışını anlattı.

Dizüstü bilgisayarda bir sorun olduğu belliydi, ama sonra Leroy Sane’nin yüzü ekranda hafif bir gecikmeyle ve geniş bir gülümsemeyle belirdi.

Eski Bayern Münihli oyuncu, geçen yaz Münih’ten ayrılışının ilk detaylı anlatımını Türkiye’nin metropolü İstanbul’dan yapıyor. Galatasaray’a transferinin nedenlerini ve önümüzdeki yaz için büyük hedefini anlatıyor.

*Günaydın Herr Sane. Öncelikle en önemli soru: İstanbul’da nasılsınız?

Çok iyi! Büyük ölçüde alıştım, kendimi rahat hissediyorum ve burada olmaktan mutluyum.

*Gelsenkirchen, Manchester ve Münih’te yaşadınız. İstanbul bunların hepsinden ne kadar ayrılıyor?

Şehir çok büyük, çok fazla hareket var. Taraftar kültürü benzersiz, çok keyifli ve heyecan verici. Taraftarların burada futbolu bu kadar sevmesi ve yaşaması harika. Ama: trafik çok yoğun! (gülüyor)

*Tesislere yolculuğunuz ne kadar sürüyor?

Neyse ki, neredeyse tesislerin yanı başında oturduğum için sadece on dakika sürüyor. Ama diğer her şey… Örneğin, dün on veya otuz dakika süren yolun bugün de aynı süreyi alacağını asla söyleyemezsiniz. Ve bu, günün hangi saati olduğundan tamamen bağımsız. Hâlâ buna alışmam gerekiyor.

*Galatasaray’da yaklaşık üç aydan fazla bir sürenin ardından ara değerlendirmeniz nedir?

Her halükarda benden daha fazlası gelmeli. İlk birkaç maçta alışmam, takımı tanımam, oyun tarzımızı ve takım arkadaşlarımı anlamam için gerekliydi. Başlangıçta işler çok iyi gitmedi ama son birkaç maçtan çok memnunum. Yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başlıyor.

*Özellikle sizi şaşırtan bir şey oldu mu?

Evet, kesinlikle. Buradaki aile ortamı, takımla taraftarlar arasındaki güçlü bağ ve herkesin birbirine yardım etmesi gerçekten özel. Bu yüzden uyum sağlamam çok zor olmadı. Herkes inanılmaz derecede destekleyici ve her konuda yardım teklifinde bulunuyor.

*Haziran ayında havaalanında Gala taraftarları tarafından çok coşkulu şekilde karşılandığınız fotoğrafları muhtemelen hepimiz görmüşüzdür. Bu coşku devam ediyor mu?

Sonuç olarak, her şey sahada ne sunduğunuza bağlı. Beklentiler çok yüksekti ki bu anlaşılabilir bir durum. Bu minnettarlığımı geri ödemek istiyorum. Şimdiye kadar her maçın kendine has bir şekilde özel olduğunu hissediyorum. Mesela, son Liverpool maçında oyuncular ne kadar gürültülü olabildiğine çok şaşırdılar! (gülümsüyor) Bu çok eğlenceli, ben sadece sahada geçirdiğim zamanın tadını çıkarmak istiyorum. Ve taraftarlara bir şeyler geri vermek istiyorum.

*Taraftarların bu coşkusu Almanya’daki durumla kıyaslanabilir mi?

Bunu neredeyse her yerde görüyorsunuz. Ama Türkiye’de gerçekten özel. Sokakta veya bir restoranda olduğumda ve tanındığımda, bazı insanlar için dünyalar kadar önemli. Ertesi gün sizi tekrar görseler bile, yine aynı tepkiyi verirler. İşte burayı bu kadar özel kılan da bu; görmek gerçekten harika.

*Münih’te de bu kadar sıcaklığı daha sık görmek ister miydiniz?

“Bana biraz daha sevgi gösterin” diyenlerden değilim. (gülerek) Performansa bağlı. Taraftarların diğer tarafta olduğunu ve bazen farklı bir bakış açısına sahip olduklarını biliyorum. Ve işler yolunda gitmediğinde biraz daha sert olmalarını anlayabiliyorum. Bu onların kulübü, kulüp onlar için her şey demek. Kin tutmuyorum. Elbette, taraftarlardan bolca sevgi görmek güzel, ama her şeye rağmen çok güzel zamanlardı.

*Elbette, beş yılın ardından FC Bayern’den ses getirecek şekilde ayrılmanızı da konuşmamız gerek. Menajerinizi ve hatta kulübünüzü değiştirmeden önce imzalanmaya hazır üç yıllık bir sözleşmeniz olduğu söyleniyordu. Neden ayrıldınız?

Uzun bir yol kat etmiştik, bu doğru. Ama içimde yeni bir şeyler yapma ve yeni bir şeyler deneyimleme isteği oluşmuştu. Bu yüzden bu yola girdim. Sanırım herkes bunu anlamıştı. Bayern ile iyi şekilde ayrıldık.

*Peki, Bayern ile sözleşmenizi uzatmak gibi bir planınız var mıydı?

Evet. Bu yüzden görüşmelerde çok yol kat etmiştik. Ama nihai bir karar vermeden önce her şeyi tekrar tartıp, iyice düşünmek gerekiyor. Benim için yeni bir şey yapma isteği çok yoğundu.

*Dışarıdan bakıldığında, Şampiyonlar Ligi’nin favorilerinden FC Bayern’den Süper Lig ekibi Galatasaray’a geçiş geriye doğru bir adım gibi görünüyor. Buna karşı çıkar mısınız?

Herkesin kendi fikrini belirtme hakkı var, bunda bir sorunum yok. Benim için önemli olan şu: Ne istiyorum? Zorluk ne? Galatasaray, dünya çapında tanınan, büyük planları olan büyük bir kulüp. Bunu deneyimleme, bu yolculuğun bir parçası olma fikri beni cezbetti.

*Yani bu bir geri adım değil, bir meydan okuma mı?

Her zaman meydan okuma peşindeyim. Bu, Bayern’in benim için bir meydan okuma olmadığı anlamına gelmiyor! (gülüyor) Orada zaman geçirdim; kariyerim yalnızca belirli bir süre devam edecek. Ve bu süre zarfında, belirli zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyorum.

*Bayern Münih’in şu anki galibiyet serisini gördüğünüzde ayrıldığınıza pişman mısınız?

Hayır. Kararımı verdim. Bayern’i gördüğümde mutlu oluyorum çünkü takım ve teknik ekiple hâlâ çok iyi iletişim halindeyim. Herkes için inanılmaz mutluyum; Vinnie (Kompany) için, Max (Eberl) için, Christoph (Freund) ve tüm takım için. Umarım sezon sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ederler.

*FC Bayern’deki ve/veya milli takımdaki takım arkadaşlarınızın transfer kararınıza tepkileri nasıl oldu?

Biz sporcular birbirimizi biraz tanıyoruz, bu yüzden sanırım anlıyoruz. Elbette birkaç kişi “Neden gidiyorsun? Biraz daha kal!” diye sordu. Biz de biraz şakalaştık. Arkadaşlıklar kurunca ayrılmak daha zor oluyor; birlikte daha fazla zaman geçirmek istiyorsunuz. Neyse ki spor dışında da hayatlarımız var ve hâlâ görüşebiliyoruz. Ve görüşüyoruz.

*Yeni takımla işler gayet iyi gidiyor. Ligde birincilik, Şampiyonlar Ligi’nde üç maçtan ikisini kazandınız. Frankfurt’taki hezimeti ve Liverpool galibiyetini nasıl yorumluyorsunuz?

Ligin favorisi biziz; şampiyon olmak istiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Ancak kulüp ve biz oyuncular için asıl hedef, Şampiyonlar Ligi’nde olabildiğince başarılı olmak ve orada adımızı duyurmak. İyi bir takımımız ve bu nedenle başarılı olmak için yeterli hırsımız var. Bu büyük bir meydan okuma, ama bunu memnuniyetle kabul ediyoruz.

*Hangisi daha iyi: Eski takım arkadaşın Harry Kane mi yoksa şu anki takım arkadaşın Victor Osimhen mi?

(Gülerek) Buna kesinlikle cevap vermeyeceğim.

*Ancak Kane’in şu anki formu sizi herhalde şaşırtmıyordur?

Kesinlikle şaşırtmıyor. İlk sezonda onunla oynadığımda şaşırmıştım.

*Hangi şekilde?

Onu Premier Lig’den tanıyordum, orada ona karşı oynamıştım. Ama yine de gösterdiği istikrarlı iyi form dikkat çekiciydi. Bu yüzden, benim için, formunu daha üst seviyeye taşıması hiç şaşırtıcı değil. Harika bir insan ve inanılmaz bir futbolcu.

*Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Perşembe günü Lüksemburg’da (14 Kasım) ve Slovakya’ya (17 Kasım) karşı oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosunu açıklayacak. Kadroya çağrılacağınıza dair herhangi bir işaret aldınız mı?

Hayır, henüz değil. Ben de sizin gibi bekliyorum, yoksa siz biraz bilgi sahibi misiniz?

*Maalesef hayır. Eylül ve Ekim aylarındaki maçlar için milli takıma çağrılmamanız sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattı?

Elbette büyük. Orada olmayı çok isterdim çünkü milli takımda olmaktan, oyuncularla bir araya gelip oynamaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Her zaman özel bir şey ve bir sonraki kampa davet edilmek ve tabii ki orada olup Dünya Kupası’nda oynamak benim için büyük bir hedef olmaya devam ediyor.

*Nagelsmann, yakın zamanda Türkiye’de oynamanızla birlikte artık Avrupa’nın en üst düzey liglerinden birinde oynamadığınızı ve bu nedenle daha yüksek bir gol ve asist yüzdesi göstermeniz gerektiğini belirterek bunu kadro dışı bırakılmanıza neden olarak gösterdi. Bu durumu anlayabiliyor musunuz?

Ligle ilgili olarak, daha önce de belirttiğim gibi, herkesin belirli konularda kendi bakış açısı olabilir. Bunu tamamen kabul ediyorum. Julian’la, Ekim ayındaki son milli aradan sonra, çok iyi bir görüşmemiz oldu. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz, yıllar içinde genel olarak çok açık ve doğrudan bir ilişki içinde olduk ve birbirimizle nasıl etkileşim kuracağımızı biliyoruz.

*Sizden ne gibi özel taleplerde bulundu?

Bana sadece tekrar eski yoluma girmemi, ritmimi bulmamı ve eski gücüme kavuşmamı söyledi. Tüm bunlar yolunda giderse, milli takıma geri dönmekte pek sorun yaşamayacağım. Liglerin kalitesinin çok büyük bir rol oynadığını düşünmüyorum. Portekiz milli takımında Suudi Arabistan’da oynayan oyuncular var ve hala eskisi kadar iyiler.

*Transferinizden önce Nagelsmann ile bu konuyu görüştünüz mü?

Karardan hemen önce değil, sonra. Genel olarak, Julian’ın bana bu kadar güvenmesi, her zaman bana destek olması ve yanımda olması beni çok mutlu ediyor. Amacım, milli takımda iyi performanslar sergileyerek bu güvenin karşılığını vermek.

*Transferin Dünya Kupası kadrosundaki yerinizi kaybetmenize neden olabileceğinden endişeleniyor musunuz?

Hayır, o değil. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde oynuyoruz, çok şey başarabileceğimiz ve yeteneklerimi sergileyebileceğim önemli maçlar var. Dolayısıyla her şey hâlâ mümkün.

*Takım arkadaşınız İlkay Gündoğan yakın zamandaki Kicker röportajında, “Bana göre Leroy, Almanya’nın Dünya Kupası kadrosunda olmalı.” demişti. Siz de İlkay Gündoğan’ın Dünya Kupası kadrosunda olması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Evet, elbette, kalite açısından kesinlikle, bu tartışmasız. Hâlâ nasıl oynadığını izlediğinizde, yaşlandığını bir türlü anlayamıyorsunuz. Dünya Kupası’nın hâlâ onun için bir seçenek olup olmadığını bilmiyorum. Ona sormam gerekecek; henüz konuyu açmadım. (gülüyor)

*Gündoğan 35 yaşında, siz Ocak ayında 30 yaşında olacaksınız ve Galatasaray’la 2028’e kadar sözleşmeniz var. Ondan sonra ne olacak?

Düşünüyorum. Galatasaray’da daha uzun süre kalacak mıyım? Başka neler olabilir? Üç yıl burada kalırsam, sonrasında başka bir yerde futbol oynayabilir veya İstanbul’da devam edebilirim. Her şey açık. Ama ben büyük planlar yapan biri değilim. Sözleşmem bittiğinde kendimi iyi hissedersem…

*Örneğin Bundesliga yeniden gündemde olabilir mi?

Belki tekrar Schalke’de oynarım, kim bilir? Heyecan verici olurdu. Bayern Münih’le oraya her gittiğimizde Leon (Goretzka) ve ben, Schalke ile sahaya çıkıp birbirimize şöyle bakardık: “Burası her zaman harikaydı.” O stadyumda taraftarların önünde futbol oynayabilmek her zaman harika bir duyguydu. Bence bu harika bir hikaye olurdu ama hala biraz zamanım var. Daha 30 yaşındayım!

*Ve Schalke’nin muhtemelen yeniden Bundesliga’da oynaması gerekecek.

Şu anda işler oldukça iyi gidiyor. Hepimiz Schalke’nin birinci ligde olması gerektiğini biliyoruz. Taraftarların, ikinci ligde bile yaptıkları gerçekten olağanüstü. Harika bir iş çıkarıyorlar; yeniden gerçek bir topluluk haline geldiler. Teknik direktör harika bir iş çıkarıyor; çok havalı görünüyor. Sosyal medyada birkaç videosunu gördüm. Çok sevindim.