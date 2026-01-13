Domenico Tedesco: İtalya’ya gideceğim

Domenico Tedesco: Skriniar’ı bırakmam

Sezon başında Jose Mourinho’nun yerine Fenerbahçe‘nin başına geldiğinde fazla şans verilmeyen teknik direktör Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa’yı Galatasaray’ı 2-0 yenip kazanmanın keyfini çıkarıyor.

Hafta sonu başlayacak sezonun ikinci yarısı öncesi lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerin İtalyan-Alman hocası Tedesco, La Gazzetta dello Sport’a konuştu.

40 yaşındaki genç teknik direktör Domenico Tedesco’nun açıklamaları şöyle:

“Milan Skriniar’ın İtalya’ya gitmesi söz konusu bile değil. Onu bırakmam. Milan, saha içinde de dışında da çok önemli. Düzgün bir insan, üst düzey bir karakter. Her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim.”

“Söylentileri anlıyorum çünkü Christopher Nkunku’yu çok beğeniyorum ve birlikte Almanya Kupası’nı kazandık. Bu Leipzig tarihindeki ilk kupaydı. Ancak ocak transfer dönemi özeldir. Kimi alacağını sen tek başına belirleyemezsin, bu sadece sana bağlı değildir. Şu anda Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesinin pek olası olduğunu düşünmüyorum.”

“Sakin bir insanım ve bu olumlu bir şey. İşimde stresli durumlara alışkınım. Önemli olana odaklanabilen ve bahane üretmeyen biriyim. Bir kusurum var, kendimden çok fazla şey istiyorum ve başarılarımın tadını çıkaramıyorum.”

“Şu anda Fenerbahçe’de çok mutluyum ama gelecekte İtalya’da teknik direktörlük yapacağımdan eminim.”

“İtalya benim için her zaman evdir. Benimle onun arasındaki bağ futbol ve müzik. Serie A’yı izliyorum, arkadaşlarım var, Massimiliano Allegri ile mesajlaşıyorum. bana her zaman tüm kapıları açmıştır. Bugün bir teknik direktör için en önemli şey insanla insan arasındaki iletişimdir ve bu konuda o bir örnek.”

Soru: “Kariyerinizin en zor anı?”

“Schalke’deki ilk kovuluşum. Benim için bu aynı zamanda duygusal bir konuydu çünkü taraftarlarla bağım çok güçlüydü.”