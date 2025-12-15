Fenerbahçe şov yaptı

Fenerbahçe çok rahat kazandı
Trendyol Süper Lig’de önce Başakşehir ardından lider Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Konyaspor’u ağırladı.
Sarı-lacivertliler, maçtan 4-0 galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray’ı 3 puan geriden izledi.
26. dakikada Uğurcan’ın ceza sahası içerisinde Jhon Duran’a müdahalesi sonrası VAR’dan penaltı çıktı. Anderson Talisca atışı gole çevirdi: 1-0
30’da Mert Müldür’ün şutu savunmaya çarparak havalandı ve filelerle buluştu: 2-0
37’de Anderson Talisca ceza sahası dışından köşeye nefis bir vuruşla kaleci Bahadır’ı köşeden avladı: 3-0
45+4’te Marco Asensio’nun sağ kanattan serbest vuruşu yan direkten döndü.
87’de Marco Asensio skoru 4-0’a taşıdı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı 3 puan geriden takip etmeyi sürdürdü.
4-0
FENERBAHÇE-KONYASPOR
STAT: Chobani Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Anıl Usta, Sarper Barış Saka (VAR)
GOLLER: Anderson Talisca (Dk. 28 pen. ve 37), Mert Müldür (Dk.30), Marco Asensio (Dk. 87)
SARI KARTLAR: Fred, Kerem Aktürkoğlu / Jo Jin-Ho, Uğurcan Yazgılı
FENERBAHÇE: Ederson – Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown (Dk. 55 Levent Mercan) – Edson Alvarez (Dk. 78 Bartuğ Elmaz), Fred (Dk. 67 İsmail Yüksek) – Marco Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın) – Jhon Duran (Dk. 67 Sebastian Szymanski)
KONYASPOR: Bahadır – Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme (Dk. 85 Yasir Subaşı) – Jin Ho (Dk. 46 Pedrinho) – Muleka, Melih İbrahimoğlu, Björlö, Bardhi (Dk. 90 Kaan Akyazı) – Umut Nayir (Dk. 85 Melih Bostan)