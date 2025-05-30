Galatasaray çift vuruşla bitirdi

Galatasaray’da kapanışı Victor Osimhen yaptı

Trendyol Süper Lig’de son hafta mücadelelerinin açılış gününde 3 karşılaşma oynandı. Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray sahasında ağırladığı Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü 17. dakikada penaltıdan Dries Mertens atarken, golün anonsunu eşi Katrin Kerkhofs yaptı. 81. dakikada Victor Osimhen farkı ikiye yükseltti.

Trabzonspor iki golle güldü

Trabzonspor ise Antalyaspor deplasmanındaydı. Bordo-mavililer, rakip sahada 2-0 kazandı. Bordo-mavililerin gollerini 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57’de John Lundstram kaydetti. İki oyuncu da karşılaşmayı birer gol, birer asistle tamamladı. Son haftaya rakibiyle aynı puanla giren Kasımpaşa, Göztepe’ye İstanbul’da 2-1 kaybetti. Göztepe deplasmanda 33. dakikada Ahmed İldiz’in penaltısıyla öne geçti. 47’de Ben Ouanes eşitliği sağladı. 90’da Victor Hugo son noktayı koydu: 1-2