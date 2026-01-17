Galatasaray kayıpla başladı
Lider Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında kendi evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Galatasaray kaleyi bulmakta çok zorlandı
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Gaziantep FK’yı ağırladı.
Sarı-kırmızılılarda, sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, maçta forma giyemedi.
Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da görev alamayadı.
Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo ise kadroda yer alamadı.
Cimbom, teknik direktör Burak Yılmaz’ın cezalı olduğu rakibi karşısında ilk 11 şutunda isabet bulamadı.
29’da konuk ekipten Arda’nın kafasını Uğurcan köşeye uzanarak çeldi.
50’de Bayo’nun savunmadan Sanchez’den seken şutunu kaleci Uğurcan son anda çıkardı.
73’te ani gelişen Gaziantep FK atağında Mohamed Bayo topu ağlara gönderdi: 0-1
84’te Barış Alper Yılmaz skora dengeyi getirdi: 1-1
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor karşısında kazanması durumunda lider ile puan farkını bire indirecek.
1-1
GALATASARAY-GAZİANTEP FK
STAT: Rams Park
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen, Alper Çetin (VAR)
GOLLER: Mohamed Bayo (Dk. 73) / Barış Alper Yılmaz (Dk. 84)
SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz, Mauro İcardi, Mario Lemina / Nazım Sangare, Luis Perez
GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren (Dk. 74 Kazımcan Karataş) – Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 79 Ahmed Kutucu) – Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper – İcardi
GAZİANTEP FK: Zafer – Nazım, Arda, Mujakic – Perez, Melih, Ogün, Yusuf Kabadayı (Dk. 90+1 Christopher Lungoyi) – Maxim (Dk. 90+1 Victor Gidado) – Bayo, Draguş (Dk. 63 Gassama)