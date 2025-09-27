Samsunspor skoru koruyamadı

Samsunspor’da Ndiaye attı ve atıldı

Trendyol Süper Lig‘de Samsunspor, 2-0 öne geçtiği Gaziantep FK deplasmanında 2-2 berabere kaldı. 4. dakikada Satka’nın kullandığı korner atışında Van Drogelen nefis bir röveşatayla topu köşeden ağlara gönderdi. 19’da Cherif Ndiaye, Zeki Yavru’nun doğrudan kaleye kornerinde kaleci Burak’tan dönen topu topuk vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2. Gaziantep FK’da 30’da oyuna giren Lungoyi, 45’te farkı bire indirdi. Samsun’da Cherif Ndiaye, 45+5’te Perez’e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü. 75’te Abena skoru 2-2 yaptı. Ligde aynı saatte oynanan diğer karşılaşmada Eyüpspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

2-2

GAZİANTEP FK-SAMSUNSPOR

STAT: Gaziantep BŞB.

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp, Ümit Öztürk (VAR)

GOLLER: Lungoyi (Dk. 45), Abena (Dk. 75) / Van Drongelen (Dk. 4), Cherif Ndiaye (Dk. 19)

SARI KARTLAR: Sorescu, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal / Cherif Ndiaye, Coulibaly, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre

KIRMIZI KART: Cherif Ndiaye (Dk. 45+5)

GAZİANTEP FK: Burak – Arda, Abena, Tayyip Talha (Dk. 30 Lungoyi) – Perez, Melih (Dk. 87 Juninho Bacuna), Maxim, Rodrigues – Kozlowski, Sorescu (Dk. 30 Camara) – Bayo

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki, Satka (Dk. 46 Toni Borekovic), Van Drongelen, Tomasson – Yunus Emre (Dk. 78 Celil Yüksel) – Coulibaly (Dk. 46 Mouandilmadji), Holse (Dk. 88 Makoumbo, Ntcham, Musaba (Dk. 66 Soner Gönül) – Ndiaye