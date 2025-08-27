Wilfried Singo, Galatasaray’da

Wilfried Singo’dan 4+1 yıllık imza

Galatasaray, savunma hattını Wilfried Singo ile güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, uzun süren pazarlıkların ardından Monaco ile 30 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus + sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray, teklifi kabul eden Singo ile de 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sağ bekin yanı sıra sağ stoperde de oynuyor. 2019-23 arasında İtalya’nın Torino takımında 109 maça çıkıp 7 gol atan Singo, Monaco’da ise 60 karşılaşmada 4 gol kaydetti. 1.90 boyundaki kule Monaco’ya 9.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Bu sezon Monaco’nun ilk iki maçında yedek kulübesinde oturan Singo, 31 kez görev aldığı Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2023’te Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmıştı.