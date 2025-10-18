Bodo Glimt, Galatasaray’a hazır

Bodo Glimt, şampiyonluğa yaklaşıyor

Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim’de Galatasaray’a konuk olacak Bodo Glimt, Norveç Ligi’nde kazandı. Sarı-siyahlılar, Sarpsborg deplasmanında 5-2 kazanarak ligin bitimine 6 hafta kala Viking’in iki puan önünde liderliğini sürdürdü. Bodo Glimt’in gollerini 6 ve 69. dakikalarda Luras Björtuft, 41’de Jens Hauge, 53’te Fredrik Sjovold, 72’de Kasper Högh atarken ev sahibi Sarpsborg’un golleri ise 24’te Daniel Karlsbakk ve 66’da Sondre Sorli’den geldi. Bodo Glimt, ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Temsilcimiz Galatasaray ise Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilirken Liverpool’u ise 1-0 mağlup etti.