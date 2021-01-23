Mesut Özil bu akşam beIN SPORTS’ta

Futbol sahalarının son dönemdeki en yetenekli 10 numaralarından olan yıldız oyuncu Mesut Özil artık sarı lacivertli formayı giyecek.

Dünya ve Avrupa futbolunun son yıllarda gündemine damgasını vuran ve çok konuşulan futbolcusu Mesut Özil Özel Programı bu akşam beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Mesut Özil’i herkesten iyi tanıyan Arsenal eski hocası Arsene Wenger’in özel röportajı, dünya futbolunun önde gelen isimilerinin yorumları, hepsi ve daha fazlası bu programda olacak.

Mesut Özil Özel Programı, Güntekin Onay’ın sunumu, Önder Özen ve Tugay Kerimoğlu’nun yorumlarıyla bu akşam 22:00’de beIN SPORTS HABER ve beIN SPORTS HD 1 ortak yayınıyla izleyicilerle buluşacak.