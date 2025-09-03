“A Milli Futbol Takımı’nda kriz yok”

A Milli Futbol Takımı’nın ilk sınavı yarın Gürcistan’da

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçını yarın saat 19.00’da deplasmanda Gürcistan ile oynayacak. İkinci karşılaşmasında ise 7 Eylül’de İspanya’yı ağırlayacak Ay-Yıldızlılar’da teknik direktör Vincenzo Montella maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. İtalyan teknik adam öncesi konuşan Merih Demiral, “Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Yarın da bunu göstereceğiz. Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız” dedi.

“Rekabet takımımızın değerini yansıtıyor”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise “Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki. Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası’nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız. Ben Arda Güler’in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da, orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda. Futbolcular yoksa endişelenirsiniz. Rekabet bizim için endişe yaratmıyor. Takımın değerini yansıtıyor” şeklinde konuştu.