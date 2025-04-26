Spor

Fenerbahçe’de Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Hakan Bilal Kutlualp, sürpriz bir çıkış yaparak başkanlık için aday olduğunu ilan etti. Kutlualp, mevcut yönetimi kongre kararı almaya çağırdı.

NationalTurk FR26/04/2025
113 Bir dakikadan az
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Hakan Bilal Kutlualp, sürpriz bir çıkış yaparak başkanlık için aday olduğunu ilan etti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Hakan Bilal Kutlualp, sürpriz bir çıkış yaparak başkanlık için aday olduğunu ilan etti.
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, toplantı sırasında söz alarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Kutlualp açıklamasında, mevcut yönetim anlayışına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu hoşnut olmadığı bir durum vardı… Neden aday olmuyorsunuz? derdi. Sistem tıkandığı zaman ne yaparsınız güven oyuna gidersiniz. Eğer başkan ve yönetim aynı düşünüyorsa. Siz bir güven oyuna gidin. Kongre kararı alın ben adayım.”

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NationalTurk FR26/04/2025
113 Bir dakikadan az
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