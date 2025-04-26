Fenerbahçe’de Hakan Bilal Kutlualp adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, toplantı sırasında söz alarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Kutlualp açıklamasında, mevcut yönetim anlayışına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi hep başkanımızın şikayetçi olduğu hoşnut olmadığı bir durum vardı… Neden aday olmuyorsunuz? derdi. Sistem tıkandığı zaman ne yaparsınız güven oyuna gidersiniz. Eğer başkan ve yönetim aynı düşünüyorsa. Siz bir güven oyuna gidin. Kongre kararı alın ben adayım.”

