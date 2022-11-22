ABD Galler Maçı: Gözyaşlarını Tutamadı!

ABD-Galler maçı sonrasında yıldız oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Amerika Birleşik Devletleri ile Galler arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan maçın ardından ekranlara yansıyan bir görüntü kafalarda soru işareti bıraktı. Turnuvanın ikinci gününde ABD ile Galler karşı karşıya geldi. B Grubu maçında Amerika Birleşik Devletleri, 36. dakikada Weah’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

82. dakikada Galler’in kazandığı penaltıyı Gareth Bale gole çevirdi ve ABD Galler maçı 1-1 beraberlikle sona erdi.

ABD Galler maçı sonrasında iki takım futbolcuları tribünleri selamlarken Galler milli takımının sağ beki Neco Williams’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Görüntülerde ayrıca takım arkadaşlarının, yanına gelerek kendisini teselli ettiği de ekranlara yansıdı.

Neco Williams mücadelenin ardından kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 21 yaşındaki oyuncu kendisine ait Twitter hesabından; “Dün, yüzleşmek zorunda kaldığım en zor haberi aldım. Bu annemin, dün gece büyükbabamın öldüğünü söylemesiydi.

Bütün gün ağlarken, bir Dünya Kupası maçına hazırlanmak son derece zordu. Bunu takım arkadaşlarım ve ailemin desteğiyle atlattım. Bu yüzden bu maçı ona adıyorum” ifadelerini kullandı.

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