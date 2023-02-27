İspanyol hükümeti vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Arda Turan’a dava açtı

Arda Turan, Barça ve Atletico Madrid’de forma giyerken 828 bin euro vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılanıyor.

Savcılık, Arda Turan’ın futboldan elde ettiği gelir ve imaj haklarıyla vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açtı.

Aylarca süren soruşturmanın ardından mahkeme, Arda Turan’ı 828.000 avroluk vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılamak için ilk adımı attı .

2021’de Mali Suçlar Savcılığı tarafından Atlético de Madrid ve FC Barcelona‘da forma giydiği sırada gelirini doğru bir şekilde vergilendirmemekle suçlanan tespit edilen bir şikayet üzerine açıldı.

Haziran 2021’de başlayan soruşturma aşamasının ardından Mali Suçlar Savcılığı, Arda Turan hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürüterek Arda Turan hakkında hazine’ye karşı iki suçtan dava açılmasını istedi .

Tespiti yapılan söz konusu şikayette, Arda Turan’ın 2015 mali yılında toplam 499 bin 740 avro , bir yıl sonra ise 328 bin 351 avro vergi kaçırdığı belirtildi .

Bu tarihler, Arda Turan’ın Barça ve Atlético de Madrid’de forma giydiği döneme denk geliyor .

Bu bağlamda, Savcılık, Arda Turan’ın İspanyol vergi makamlarına ve hükümetine karşı “yükümlülüğünü yerine getirmekten çok uzak” olduğunu, ilk yıllarda kişisel gelir vergisinin değerlendirmesini bile sunmadığını açıkladı.

Vergi müfettişlerinin incelemelerine, 2015 yılında Atlético’dan aldığı ücretin, Birleşik Arap Emirlikleri’nde vergi mükellefliği bulunan ve futbolcunun o zamanki menajeri olan bir şirket aracılığıyla paranın yönlendirildiğini vurguluyor.

Teftiş, şirketin kulübe değil de kendisine hizmet verdiği ölçüde gelirin Arda’ya iletebileceği sonucuna vardı.

Ulusal ve uluslararası gereklilikleri düzenleyerek Arda Turan’ın geliriyle ilgili önemli bilgilere ulaşan savcılık, mahkemeye gönderdiği şikayette Türk oyuncunun üçüncü kişilerle imzaladığı sözleşmelere ilişkin ‘herhangi bir belge’ vermediğini açıkladı .

Savcılık, Arda Turan’ın 2015’te 3,2 milyon avro, 2016’da 851 bin 255 avro reklam geliri tespit etti . Toplamda iki yılda imaj ve reklam geliri 4 milyon avroyu aştığı belirtildi.

Arda Turan’ın imajını kullanarak kazanç yarattığı firmalar arasında Nike, Türk Petrol Şirketi Opet ; spor ajansı Octagon Worldwide; Türk markası Simit Sarayı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) bulunduğu öğrenildi.

Savcılık, 2015 mali yılı için 517.922 avro ve takip eden yıl için 80.251 avro tutarında kesinti yapılmasının uygun olduğunu açıkladı.

Dava savcılığının iddianamelerini sunmasına devam ediyor ve bundan sonra sözlü yargılama yapılmasına karar verilecek.

Geçtiğimiz hafta TRT Spor Arda Turan’ın Ümit Milli Takım’ın başına geçeceği haberini vermişti.

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