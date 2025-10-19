Toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu

Toprak Razgatlıoğlu kasten düşürüldü

Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2025 sezonunun son ayağının ikinci yarışı İspanya‘nın Jerez Pisti’nde gerçekleştirildi. 10. sıradan başladığı yarışı 3. sırada bitiren Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanı 616 puanla 1. sırada noktalayarak Superbike’ta kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti. İkinci yarış öncesinde gerçekleştirilen superpole yarışında Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk 7 sırada bitirip en az 3 puan alması şampiyonluk için yeterliydi. Ancak milli motosikletçi, ilk turda şampiyonluk için en yakın rakibi Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega’yı geçerek yarış liderliğini aldığı anlardan hemen sonra rakibi motosikletiyle kasten Toprak’a çarptı. Toprak, motorunun düşmesi sonucu pist dışında kaldı. Bu sonuçla Toprak şampiyonluk için ikinci yarışı beklemek zorunda kaldı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk olarak 2021 yılında WSBK’de Yamaha takımıyla şampiyonluk sevincini tatmıştı. 1996 doğumlu sporcu, 2024 yılında ise İspanya‘da Dünya Superbike Şampiyonası’nın 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci olmuş ve 493 puanla zirveyi garantileyerek 2. kez dünya şampiyonluğunu ilan etmişti. Öte yandan Rokit BMW takımı da tarihinin ilk WSBK şampiyonluğuna Toprak ile uzanmıştı. Toprak bu sezonki zaferiyle takımıyla ikinci şampiyonluğunu yaşamış oldu. Milli sporcumuz, gelecek sezon motosiklet yarışlarının en prestijli şampiyonası MotoGP’de yer alacak. Toprak Razgatlıoğlu ayrıca bu seride yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Prima Pramac Racing ile anlaşan Toprak, Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla piste çıkacak. Genç yarışçımızın takım arkadaşı ise Avustralyalı Jack Miller olacak.