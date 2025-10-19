AmerikaDünya

ABD’de yaşlı çift huzurevinde ölü bulundu

ABD’nin Arizona eyaletinde 90’lı yaşlarında evli bir çift, kaldıkları huzurevinde ölü bulundu. Polis, olayın cinayet-intihar olabileceğini açıkladı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Mesa kentinde, 92 yaşındaki Jerome Woolums ve 93 yaşındaki eşi Katharine Woolums, kaldıkları yaşlı bakım merkezinde ölü bulundu. Mesa Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaşlı çiftin aynı odada başlarından vurulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Perşembe günü sabah saatlerinde gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Jerome Woolums’un elinde bir tabanca buldu. Polis, ilk incelemelere göre Jerome’un eşini vurduktan sonra intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Polis açıklamasında, “Olay yerine ulaştığımızda 92 yaşındaki erkek ve 93 yaşındaki kadın aynı odada, başlarından vurulmuş halde bulundu. Erkek şahsın intihar ettiği değerlendirilmektedir” denildi.

Ekipler geldiğinde Katharine Woolums hâlâ hayattaydı. Sağlık ekipleri yaşlı kadını ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzun yıllardır evliydiler

Mesa Polis Departmanı, çiftin uzun yıllardır evli olduğunu ve bakım merkezinde sağlık hizmeti almak amacıyla kaldıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kesin ölüm nedenlerinin otopsi sonucuyla belirleneceği bildirildi.

