Ebrar Karakurt: Boş Yapma Abdülhamid

Avrupa Şampiyonası’nda Belçika’yı yenerek çeyrek finale yükselen kadın voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla gündemde.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medyadan bir kullanıcının, “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna “Boş yapma Abdülhamid” cevabını verdi.

Karakurt’un yanıtı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi’nden şampiyonlukla dönmesinin ardından da Ebrar Karakurt’a yönelik eleştiriler yapılmış Karakurt eleştirilere yanıt vermişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda da önemli başarılara imza atarken takımın yıldızlarından Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından “Savaşa savaşa kazanıyoruz” paylaşımı yaptı. Bir kullanıcının “Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…” yorumuna ise Ebrar Karakurt’tan “Boş yapma Abdülhamid” yanıtı geldi.

Ebrar Karakurt’un takipçisine verdiği “Boş yapma Abdülhamid” yanıtı kısa sürede binlerce beğeni aldı ve genç voleybolcuya destek mesajları yağdı.

Eşcinsel olduğunu gizlemeyen Ebrar Karakurt, gericiler tarafından sürekli eleştiri ve hakaretlere maruz kalıyor.

Boş yapma Abdülhamid — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 28, 2023

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