Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırlanıyor. Tayland’da 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda yer alacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasındaki maçlarını Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak olan milliler, şampiyonadaki ilk sınavını 23 Ağustos’ta İspanya karşısında verecek.

Sultanların Dünya Şampiyonası’nda grup maçları şu şekilde:

23 Ağustos

15.30 – Türkiye 🆚 İspanya

25 Ağustos

15.30 – Türkiye 🆚 Bulgaristan

27 Ağustos

12.00 – Türkiye 🆚 Kanada

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda zirve hedefliyor

2023 yılında Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan ve ardından FIVB Milletler Ligi’ni de kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda da büyük bir hedefle sahaya çıkıyor. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, gruptan lider çıkıp şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Takımın yıldız isimleri Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Melissa Vargas, Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası’nda en büyük kozları olacak.

Tayland’daki turnuva nasıl işleyecek?

2025 FIVB Dünya Şampiyonası, 16 takımın mücadele edeceği grup aşamasıyla başlayacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, bir üst tura yükselecek. Final ise 7 Eylül’de oynanacak ve Dünya Şampiyonu belli olacak.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nda tarih yazmak için sahaya çıkıyor! Türkiye’nin en başarılı takımlarından biri olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bir kez daha tüm ülkenin gururu olmayı hedefliyor. Tüm voleybolseverler, millilerin bu büyük mücadelesini heyecanla bekliyor!