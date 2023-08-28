Bir Liman daha Araplara Satılabilir

Kocaeli’deki Yarımca Limanı’nı işleten DP World şirketi şimdi de İzmit Körfezi’ndeki Evyapport’u satın almak için başvuru yaptı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DP World Limited’in yüzde 100 iştiraki olan DP World FZE, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.’nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere başvurdu.

Evyapport Türkiye’nin 4. büyük özel limanı durumunda.

Liman Duru, Arko Men, Arko Nem, Evy Baby, Fax ve Activex markalarla tanınan Evyap Grubu tarafından 2004’te kurulmuştu.

Evyapport’a talip olan DP World, Türkiye’de Yarımca Limanı ile faaliyetlerini sürdürüyor.

DP World Yarımca Limanı’nın 2016 Mayıs’taki resmi açılışına dönemine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve DP World Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sultan Ahmed Bin Sulayem katılmış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa video konferans ile katılmıştı.

Araziyi Erdemir’den net 105 milyon dolar fiyat karşılığında nakit olarak satın alındığı ifade edilmişti.

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