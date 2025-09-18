Kopenhag geçit vermedi

Kopenhag son anda yıkıldı

Şampiyonlar Ligi‘nde Danimarka’nın Kopenhag takımı, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Thomas Delaney’nin son çizgiden ceza sahasına gönderdiği topu, efsane futbolcu Henrik Larsson’un oğlu olan, Jordan Larsson şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. Maçın 82. dakikasında Grimaldo 25 metreden attığı frikik golüyle skoru eşitledi. 79’da oyuna giren Robert Silva, 87’de Danimarka temsilcisini öne geçirdi. 2-1. Maçın 90+2. dakikasında Hatzidiakos’un kendi kalesine attığı golle maç 2-2 bitti.

2-2

KOPENHAG-LEVERKUSEN

STAT: Parken

HAKEMLER: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan), Rob Dieperink (VAR) (Hollanda)

GOLLER: J. Larsson (Dk. 9), Robert Silva / Grimaldo (Dk. 82), Hatzidiakos (Dk. 90+2 k.k)

SARI KARTLAR: Hatzidiakos, Marcos Lopez, Delaney / Lucas Vazquez, Tapsoba

KOPENHAG: Kotarski – Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos Lopez – Jordan Larsson (Dk. 79 Zague), Delaney (Dk. 55 Madsen), Lerager, Achouri (Dk. 79 Robert Silva) – Elyounoussi, Moukoko (Dk. 69 Claesson)

BAYER LEVERKUSEN: Flekken – Quansah, Bade (Dk. 67 Echeverri), Tapsoba – Lucas Vazquez, Andrich (Dk. 88 Kofane), Ezequiel Fernandez (Dk. 51 Aleix Garcia), Grimaldo – Ben Seghir (Dk. 67 Ernest Poku), Malik Tillman (Dk. 51 İbrahim Maza) – Schick