Putin-Trump hattında kritik Moskova görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Yuri Uşakov, Kremlin’de ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile yapılan beş saatlik görüşmenin ardından süreçle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uşakov, konuşmaların yapıcı bir atmosferde geçtiğini ancak tarafların özellikle toprak meselesinde hâlâ uzlaşmaktan uzak olduğunu söyledi. Görüşmenin içeriği gizli tutulurken, çerçevenin tartışıldığı fakat net formüllerin oluşmadığı belirtildi.

Görüşmeler “yapıcı” ama mesafe uzun

Uşakov, görüşmeleri “oldukça faydalı, yapıcı ve içerikli” olarak tanımlarken, ABD’nin sunduğu barış teklifinin genel çerçevesinin ele alındığını söyledi. Buna karşın, “Spesifik ifadeler üzerinde çalışılmadı,” diyerek barışın henüz uzak bir ihtimal olmadığını fakat ciddi mesai gerektirdiğini vurguladı.

Kremlin: Toprak başlığında hala uzlaşma yok

Putin’in danışmanı, krizin çözümü için toprak konusunun “olmazsa olmaz bir unsur” olduğunu belirtti. Uşakov, “Bazı Amerikan önerileri kısmen kabul edilebilir görünüyor, ancak bazı ifadeler bize uygun değil. Bu nedenle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Anlaşmazlık noktaları sürdü

Uşakov, üzerinde uzlaşılan maddeler olduğunu ancak bazı tekliflerin Kremlin’den ciddi eleştiri aldığını aktardı. “Başkan, bazı maddelere yönelik eleştirilerini saklamadı,” ifadelerini kullandı.

Avrupa eleştirisi: Barış gündemleri yok

Putin, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada Ukrayna’ya destek veren Avrupa ülkelerini, “barış gündeminden yoksun olmakla” suçladı. Avrupa liderlerinin teklifleri “Rusya için kesinlikle kabul edilemez taleplerle” değiştirdiğini savundu.

Trump yönetiminin planı tartışmalı

Trump’ın bir süre önce kamuoyuna yansıyan barış planının Moskova’ya yakın bulunduğu iddiaları tartışılırken, özellikle Donbas’ın tamamen Rusya’ya bırakılması ve Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi gibi maddeler Kiev tarafından reddedilmişti. Uşakov, planın birden fazla versiyonunun masada olduğunu ve taslakların sürekli güncellendiğini söyledi.

Ukrayna’dan ‘sonuç’ beklentisi

Görüşmeler sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dublin’de yaptığı açıklamada ABD temsilcilerinin Moskova temaslarından gelecek raporları beklediklerini söyledi. Zelenski, Trump ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun “bugünkü temasların sonucuna bağlı” olduğunu dile getirdi.

Savaşın gölgesinde diplomasi

Hem Washington hem Moskova sürecin devam edeceğini açıklasa da, iki tarafın toprak başlığı gibi temel konularda nasıl uzlaşacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa ülkeleri ise süreçte dışarıda bırakılmak istemiyor ve güvenlik garantilerinin kendilerini de doğrudan ilgilendirdiğini vurguluyor.

