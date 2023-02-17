Bingöl Yayladere’de Deprem

Gece saatlerinde Bingöl ve Elazığ’da hissedilen deprem korku yarattı. Depremin büyüklüğünü Kandilli 5.0, AFAD ise 4.8 olarak duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03:35’te merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesi, Bilekkaya mevkii olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ölçtü. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin merkezi üssünün Elazığ’ın Karakoçan ilçesi olduğu belirtildi. Açıklamada depremin derinliği ise 11.78 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli ve AFAD’ın saatini aynı açıkladıkları depremde büyüklük, merkez üssü ve derinliği arasında yine büyük farklılıklar dikkat çekti.

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