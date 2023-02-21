Diyanet Fatih Altaylı İçin Suç Duyurusunda Bulundu

BirGün gazetesinin “Diyanet’ten ‘depremzede evlatlık’ sorusuna yanıt: Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli yok” şeklindeki haberiyle gündeme gelen olayın ardından diyanete tepki gösterenlerden biri de Fatih Altaylı olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya hesabından “Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada “Şüphelinin Twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fetva sitesinde, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından, “İhtiyaç duyulan konulara açıklık getirmek” amacıyla özel bir bölüm oluşturulmuştu.

Diyanet, “Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?” sorusuna, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, “Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz” yanıtını vermişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı şu tweeti atmıştı;

“Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin.”

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