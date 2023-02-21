Gökhan Zan Paylaştı: Taner Savut da Hayatını Kaybetti

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a benzeyen bir cenazenin Adana’da olduğu belirlenince ağabeyinden DNA örneği alındı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan ise acı haberi duyurdu.

Kahramanmaraş depremlerinde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans enkazında kendisine bugüne kadar ulaşılamayan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’a benzeyen bir cenazenin Adana’da olduğu belirlendi ve ağabeyinden DNA örneği alındı.

Rönesans Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’tan ise bugüne kadar haber alınamadı.

Aile depremin ardından günlerdir enkaz başında endişeli bekleyişini sürdürürken; bugün önemli bir gelişme yaşandı. Adana’dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut’a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut’un ağabeyi Ali Savut Adana’ya giderek DNA örneği verdi. Yapılacak testin ardından cenazenin Taner Savut’a ait olup olmadığı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Instagram hesabından depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hatay’dan acı haber geldi. Christian Atsu hayatını kaybetti!

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