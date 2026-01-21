Acun Medya’ya şok!

Acun medya gözaltı kararıyla sarsıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor.

Başsavcılık dün 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş şüphelilerden 3’ünün yurtdışında olduğu tespit edilmişti.

Yurtdışında olduğu tespit edilen şüphelilerden biri olduğu öğrenilen iş insanı Acun Ilıcalı‘nın sahibi olduğu Acun Medya’nın Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında bugün yakalama kararı çıkarıldı.

Yontunç, Türkiye’ye giriş yaptığında havalimanında gözaltına alınacak.

Yontunç’un Survivor çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti’nde olduğu iddia edildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç’tan ilk açıklama: “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak. Ben kendime güveniyorum. İlk uçakta ülkeme döneceğim.”

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte “Acun Firarda” programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya’da genel koordinatör olarak görev alıyor.

Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.