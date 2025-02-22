Trump’tan ulusal güvenlik odaklı yabancı yatırım düzenlemesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyar dolar üzerindeki yabancı yatırımlara yönelik denetim süreçlerini hızlandıran ve özellikle Çin gibi rakip ülkelerin stratejik sektörlere erişimini kısıtlamayı hedefleyen yeni bir başkanlık genelgesini hayata geçiriyor.

Trump, Amerikan şirketlerinin yatırımlarının rakip ülkeler tarafından suiistimal edilmesini önlemek amacıyla, yalnızca ulusal çıkarları gözeten yatırımlara izin verileceğini belirtti. “Amerikan sermayesinin Çin gibi ülkeler tarafından kontrol edilmesini engelleyeceğiz” diyen Trump, bu adımla ülke ekonomisinin stratejik alanlarını korumayı hedefledi.

Trump yönetimi: Yeni denetim süreçleri

Yeni düzenleme, 1 milyar dolar üzerindeki yabancı yatırımlar için denetim süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor. ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) çerçevesinde uygulanacak olan bu düzenleme, hassas tesisler, tarım arazileri ve stratejik altyapı projeleri üzerinde sıkı denetimler getirecek. Trump yönetimi, yabancı sermayenin potansiyel risklerini minimize etmek amacıyla daha etkin bir kontrol mekanizması kurdu.

Trump’tan güvenlik hamlesi: Çin’e yönelik tedbirler

Haber kaynakları, Trump yönetiminin özellikle Çin’e ait şirketlerin ABD’nin kritik teknolojilerine ve altyapısına erişimini kısıtlayacağını vurguluyor. Bu kapsamda, Çin’in Amerikan teknolojisini askeri, istihbarat ve güvenlik operasyonlarında kullanmasının önüne geçilmek isteniyor. Trump, bu adımı ülkenin ulusal güvenliğini güçlendirmek adına önemli bir stratejik hamle olarak nitelendiriyor.

Trump ve stratejik sektörlere yönelik düzenlemeler

Başkan Trump’ın açıklamalarında, teknolojiden sağlığa, tarımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede kritik sektörlerin yabancı sermaye akışından korunacağı ifade edildi. Trump yönetimi, yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eden yatırımlara kapı açacağını belirterek, ulusal güvenliğin yanı sıra ekonomik bağımsızlığın da teminat altına alınmasını amaçlıyor.