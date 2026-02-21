Juventus evinde dağıldı

Juventus’a bir darbe daha
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında temsilcimiz Galatasaray‘a İstanbul’da 5-2 kaybeden Juventus bir darbe de İtalya Ligi’nde yedi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı Como’ya kendi sahasında mağlup oldu.
Como’da Anastasios Douvikas’ın asistinde Mergim Vojvoda topu ağlara gönderdi: 0-1
61’de Lucas Da Cunha’nın asistinde Maxence Caqueret farkı ikiye yükseltti: 0-2
Siyah-beyazlılar, böylece son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.
Como 3 maç aradan sonra ilk galibiyetini aldı.