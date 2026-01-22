Mauro Icardi gidiyor mu?

Mauro Icardi veda mı ediyor

Arjantinli forvet Mauro Icardi‘nin menajeri Elio Pino, Instagram hesabından paylaştığı dikkat çekici bir görselle futbol dünyasının gündemini sarstı.

Paylaşıma eklediği kum saati fotoğrafı, Icardi’nin Galatasaray’daki sözleşmesinin ne zaman biteceği ve olası bir transferin zaman çizelgesi hakkında spekülasyonları tetikledi.

Pino, fotoğrafın altına “Zaman her şeyi gösterir” gibi kısa bir not ekleyerek, takipçilerini merak içinde bıraktı. Görselde, kum saatinin bir ucunda Galatasaray’ın renkleri, diğer ucunda ise bir futbol topu yer alıyor.

Kulübe yakın kaynaklar, bu gönderinin Icardi’nin sözleşmesinin sonuna yaklaştığını ve yeni bir kulüple görüşmelerin başladığını işaret ettiğini belirtiyor.

Galatasaray taraftarları, menajerin bu ipucu üzerinden kulübün transfer stratejisini sorguluyor.

İtalyan medyası ise Icardi’nin Avrupa’nın büyük kulüplerinden biriyle görüşmeler yürüttüğünü iddia ediyor.

Galatasaray’da 114 karşılaşmada 71 gol, 24 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor.

