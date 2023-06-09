Türkiye
Gazeteci Ertan Tanrıkulu Vefat Etti
Türk spor medyasının deneyimli isimlerinden, bir dönem NationalTurk'te de görev yapan Ertan Tanrıkulu yaşamını yitirdi.
Spor basınının önemli kuruluşlarında uzun yıllar görev yapan gazeteci Ertan Tanrıkulu 53 yaşında hayatını kaybetti.
Ertan Tanrıkulu yaklaşık 4 yıldır tedavi görüyordu.
Acı haberi Tanrıkulu’nun ağabeyi gazeteci Altan Tanrıkulu “Acımız büyük dostlar.. Kardeşimi, kanımı, Ertan’ımı kaybettik.. Mekanı cennet köşklerinin en güzeli olsun” sözleriyle duyurdu.
Ertan Tanrıkulu, yarın (10 Haziran Cumartesi) Maltepe Altıntepe Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Maltepe Başıbüyük mezarlığında toprağa verilecek.
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