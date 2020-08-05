Kanal İstanbul’u Beyrut Patlaması ile Savundu!

Varank, “Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. “Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti” hatırlatmasında bulunan Varank, devamında şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir.”,

Birçok Twitter kullanıcısı ise Kanal İstanbul çevresinde yapımı planlanan konut projelerini hatırlattı.