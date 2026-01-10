İstanbul Havalimanı ve Gürbulak’ta dev uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda Türkiye’nin iki kritik noktasında yüklü miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu duyurdu. İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonların, uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vurduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı’nda transit kargoda metamfetamin

Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı’nda Meksika’dan gelerek transit olarak Avustralya’ya gönderilmek istenen bir kargo gönderisinde yapılan kontrollerde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Kargonun risk analizine takılması üzerine X-ray taraması ve detaylı arama yapıldığı bildirildi.

Gürbulak’ta İran’dan gelen TIR durduruldu

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ise İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da gerçekleştirilen aramalarda 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin gizlenmiş halde taşındığı, detaylı kontroller sayesinde ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Dedektör köpekler ve X-ray sistemleri kullanıldı

Operasyonların, risk analizine dayalı hedefleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği belirtilirken, hem gelişmiş X-ray sistemlerinin hem de narkotik dedektör köpeklerin etkin şekilde kullanıldığı aktarıldı. Ele geçirilen uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 1 milyar 945 milyon Türk lirası olduğu açıklandı.

“Mücadele 2026’da da sürecek”

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığının terörün finansmanı ve kara para aklanmasının en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekilerek, bu suç türüyle mücadelenin Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı vurgulandı. Mücadelenin 2026 yılı boyunca da kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

