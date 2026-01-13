Galatasaray, Fethiye’de zorlandı

Galatasaray’da Uğurcan Çakır kadroda yok

Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe‘ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu’nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. sırada yer alan Fethiyespor’a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılarda son Fenerbahçe karşılaşmasında yedek bırakılmasının ardından yönetim ve teknik direktör Okan Buruk’la ters düşen kaleci Uğurcan Çakır’ın kadroda yer almaması dikkat çekti.

36. dakikada Mauro Icardi’nin penaltısını Arda Akbulut kurtardı. VAR incelemesinin ardından ceza sahasına erken girilmesi nedeniyle penaltının tekrar edilmesine karar verildi. Yine Icardi penaltıyı kullandı, yine kaleci Arda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

73. dakikada Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz’ın kullandığı serbest vuruşu sert bir kafayla filelere gönderdi: 0-1

80’de Mauro Icardi’nin asistinde Barış Alper Yılmaz farkı ikiye yükseltti: 0-2

90’da Uğur Ayhan, farkı bire indirdi: 1-2

Galatasaray, bu sonuçla kupada ikide iki yapmış oldu.

1-2

FETHİYESPOR-GALATASARAY

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel, Eren Özyemişcioğlu (VAR)

GOLLER: Uğur Ayhan (Dk. 90) / Abdülkerim Bardakçı (Dk. 73), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80)

SARI KART: Yok

KAÇAN PENALTI: Mauro İcardi (Dk. 38),

FETHİYESPOR: Arda Akbulut – Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Değirmencioğlu (Dk. 75 Ulaş Zengin), Ali Mert Aydın – Samet Asatekin (Dk. 81 Muhammet Raşit Yöndem), Cihan Kazan (Dk. 75 Uğur Ayhan), İrfan Akgün, Melih Okutan (Dk. 59 Ramazan Çevik) – Muhammet Enes Erdem (Dk. 59 Yusuf Türk)

GALATASARAY: Günay Güvenç – Gökdeniz Gürpüz (Dk. 46 Roland Sallai), Arda Ünyay (Dk. 9 Abdülkerim Bardakcı), Davinson Sanchez (Dk. 70 Yunus Akgün), Kazımcan Karataş – Kaan Ayhan, Mario Lemina (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz) – Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Dk. 86 Ada Yüzgeç) – Mauro Icardi

Mauro Icardi iki penaltı kaçırdı – Video