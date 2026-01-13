Savcı, adliyede hâkim eski eşini ağır yaraladı

Hâkimi ölümden hükümlü kurtardı

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın hâkim Aslı Kahraman, eski eşi savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nin bulunduğu alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Anadolu Adalet Sarayı’nda görev yapan kadın Aslı Kahraman, savcı olduğu öğrenilen eski eşi Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından adliye binası içerisinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası ağır yaralanan Aslı Kahraman olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayaklarından vurulduğu öğrenilen Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ise olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İkinci atışı yapmak istediği sırada aynı zamanda Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan çaycı Yakup Karadağ. bir anda odaya girerek savcıyı engelledi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

Adliyede inanılmaz olay – Video